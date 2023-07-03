В Новочеркасске в начале июля будет жарко до +37

Уже в первых числах месяца в город придет жара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новочеркасске новая неделя принесет жару. При этом самая прохладная ночь ожидается сегодня, в понедельник, 3 июля. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

В первый день недели температура достигнет +31 градуса днем, а вот ночью еще будет прохладно. Столбик термометра может упасть до +20 градусов.

Со временем жара будет нарастать. В пятницу на столбиках термометров в тени можно будет зафиксировать отметку в +37 градусов. При этом ночью температура упадет до +23 градусов.

К концу недели жара несколько спадет. Возникнет вероятность осадков.

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