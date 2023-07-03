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НовостиОбщество3 июля 2023 12:39

В Ростовской области начали открывать первые кабинеты психологической помощи

Посетителей принимают уже в 29 офисах
Ангелина СКИБА
Приемы ведут клинические психологи

Приемы ведут клинические психологи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июле 2023 года в Ростовской области начали открывать первые кабинеты психологического консультирования. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора.

- Это стало возможным благодаря введению нового порядка оказания помощи. Был введен модуль по работе именно в амбулаторном звене, - пояснили в ведомстве.

К этому моменту в регионе уже работают 12 кабинетов медико-психологического консультирования и 17 психотерапевтических кабинетов. Приемы ведут клинические психологи.

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