В Ростовской области заблокировали 884 сайта с нелегальными лекарствами

Сотник сайтов заблокировали за незаконную продажу лекарств Фото: Анастасия ОСИПОВА

С начала 2023 года в Ростовской области заблокировали 884 сайта, через которые велась нелегальная торговля лекарствами. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора.

Чаще всего нарушители предлагали покупателям упаковки с капсулами для повышения потенции и лечения гепатита. Также предлагались рецептурные лекарства, в частности дорогостоящие противоопухолевые препараты и стероиды.

Как пояснили специалисты, подобные товары могли быть небезопасными для здоровья людей. Приобретать советуют только те медикаменты, которые зарегистрированы в реестре России и отпускаются на ресурсах, имеющих разрешение от Росздравнадзора.

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