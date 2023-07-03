Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2023 13:35

В Ростовской области заблокировали 884 сайта с нелегальными лекарствами

Препараты продавали без специального разрешения
Ангелина СКИБА
Сотник сайтов заблокировали за незаконную продажу лекарств

Сотник сайтов заблокировали за незаконную продажу лекарств

Фото: Анастасия ОСИПОВА

С начала 2023 года в Ростовской области заблокировали 884 сайта, через которые велась нелегальная торговля лекарствами. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора.

Чаще всего нарушители предлагали покупателям упаковки с капсулами для повышения потенции и лечения гепатита. Также предлагались рецептурные лекарства, в частности дорогостоящие противоопухолевые препараты и стероиды.

Как пояснили специалисты, подобные товары могли быть небезопасными для здоровья людей. Приобретать советуют только те медикаменты, которые зарегистрированы в реестре России и отпускаются на ресурсах, имеющих разрешение от Росздравнадзора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начали открывать первые кабинеты психологической помощи

Посетителей принимают уже в 29 офисах (подробности)