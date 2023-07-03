В Ростове на месте бывшего музея космонавтики собираются построить ЖК

Возвести ЖК могут в границах Стачки, улицы Города Ле-Ман и проспекта Коммунистического Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, в районе бывшего музея космонавтики, собираются возвести жилой комплекс. Рекомендацию об утверждении планировки направили сити-менеджеру после завершения общественных обсуждений.

Проект посоветовали поддержать в связи с тем, что возражений от жителей города не поступило.

- Предложений и замечаний от граждан не поступило. Принимая это во внимание, комиссия приняла решение рекомендовать главе администрации города утвердить планировку территории, - говорится в опубликованной документации.

Возвести ЖК могут в границах проспекта Стачки, улицы Города Ле-Ман, проспекта Коммунистического и улицы местного значения. Проектом предполагается застройка от 10 до 20 этажей «со встроенными объектами обслуживания и подземной стоянкой на 200–260 мест».

Объекты обслуживания - магазин площадью не менее 50 кв. метров, общественные помещения вместимостью не менее 5 человек и отделение связи. Жилье в общем рассчитано на 450-600 человек.

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