Власти Ростова-на-Дону выбрали проектировщика моста на Зеленый остров

Возведут дорогу с тротуаром и мост протяженностью 170 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июля в Ростове-на-Дону подписали контракт на разработку проекта строительства моста на Зеленый остров. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Проект должен включать в себя возведение двухполосной автодороги с тротуарной частью, а также мостовой переход протяженностью 170 метров, - уточнил Алексей Логвиненко.

План будущих работ подрядчик должен составить до 25 ноября 2024 года. В указанный период также необходимо получить одобрение Госэкспертизы.

Напомним, конкурс на выполнение работ власти Ростова-на-Дону объявили весной 2023 года. Тогда сумма контракта составляла 23,6 млн рублей. Заказчиком выступал департамент автодорог.

Сейчас Зеленый остров с городом связывает понтонный мост. Этот объект, по словам сити-менеджера, соответствует всем требованиям «Правил пользования переправами и наплавными мостами в России».

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