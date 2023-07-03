В Ростове с 19 июля ограничат движение в районе Привокзальной площади

Дорожные ограничения будут действовать до сентября
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове-на-Дону в период с 19 июля по 30 сентября 2023 года планируют ограничить движение машин по улице Привокзальной. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
Знаки и перекрытия собираются установить на участке Привокзальной от строения № 2 А до № 3 В.
Дорожные изменения введут из-за работ по прокладке инженерных коммуникаций.
Напомним, 16 июля на нескольких улицах Ростова ограничат проезд в связи с проведением велопробега, который пройдет с 9 утра до 11:30.
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