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НовостиОбщество3 июля 2023 6:36

Проезд транспорта в Ростове на Ворошиловском открыли вечером 2 июля

Рабочие уложили асфальт после разрытия коммуникаций
Ангелина СКИБА
Коммунальные работы завершены и дорожные ограничения сняты. Фото: Наталья Захарченко

Коммунальные работы завершены и дорожные ограничения сняты. Фото: Наталья Захарченко

Вечером 2 июля на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону завершили коммунальные работы и сняли дорожные ограничения. Об этом сообщили жители города.

В 9 часов утра 3 июля, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», дорога открыта и на Ворошиловском, и на пересечении с улицей Варфоломеева.

Рабочие уже уложили асфальт после разрытия коммуникаций. Напомним, ограничения на указанном участке пути ввели 30 июня. Это сделали для того, чтобы заменить часть одной из основных тепломагистралей города.

Сначала ремонт планировали завершить 1 июля, потом срок перенесли на утро следующего дня. В итоге работы закончили вечером.

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