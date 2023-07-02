В Ростове на Ворошиловском не успели открыть движение к утру 2 июля

В центре города ведутся коммунальные работы. Фото: Наталья Захарченко

Коммунальные работы на проспекте Ворошиловском в Ростове не завершили к 8 утра 2 июля. По данным сервиса «Яндекс. Карты», к 10:30 движение машин в районе ЦГБ, на пересечении с Варфоломеева, все еще ограничено.

Напомним, сначала выполнить задачу планировали 1 июля, потом срок перенесли на утро следующего дня. К этому моменту специалисты уже должны были заасфальтировать место разрытия.

Вчера задержку в работе объяснили наличием старых недействующих труб, помещавших бригаде оперативно заменить участок одной из основных тепломагистралей города.

В связи с работами водителям порекомендовали пользоваться объездными маршрутами.

К слову, ограничения на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского ввели с пятницы, 30 июня. До этого в яму около больницы во время дождя попали три человека. Потом, также во время осадков, в углублении оказался еще один мужчина. Все смогли выбраться без травм.

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