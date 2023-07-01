Ограничения на проспекте Ворошиловском в Ростове продлятся до 2 июля

Ранее задачу планировали выполнить до 20 часов 1 июля. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Коммунальные работы в районе проспекта Ворошиловского в Ростове-на-Дону теперь планируют завершить к 8 часам утра 2 июля. Об этом предупредили городские власти.

- Закончить сварочные работы трубной части тепломагистрали должны до 24 часов 1 июля, а благоустройство территории с асфальтированием обещают выполнить к 8 утра 2 июля, - говорится на сайте администрации Ростова-на-Дону.

До указанного времени движение автотранспорта будет осуществляться по объездным маршрутам.

Добавим, ранее «Ростовские тепловые сети» планировали выполнить задачу до 20 часов 1 июля. Однако, как пояснили специалисты, во время выборки грунта были обнаружены старые недействующие трубы, мешающие работам. Их демонтаж затянул срок ремонта.

Всего намерены заменить 54 метра труб диаметром 700 мм. Теплотрасса на Варфоломеева - одно из основных сооружений системы теплоснабжения города, напоминают ростовчанам.

Ограничения на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского, в районе ЦГБ, ввели с пятницы, 30 июня. До этого в яму около больницы во время дождя попали три человека. Потом в углублении также во время осадков оказался еще один мужчина. Все смогли выбраться из западни.

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