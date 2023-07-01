В УГИБДД объяснили пробки на Ворошиловском в Ростове в субботний день

Вечером ограничения еще сохраняются. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Пробка на проспекте Ворошиловском в Ростове-на-Дону 1 июля собралась из-за ремонта. Об этом рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Дорога перекрыта от Лермонтовской до Текучева в связи с ремонтными работами, - прокомментировали в ведомстве.

К слову, по данным сервиса «Яндекс. Карты», вечером указанные ограничения еще сохраняются. При этом, по состоянию на 17:20, дорожная ситуация в донской столице оценивается в 2 балла, большинство проезжих частей свободны.

Напомним, заторы на Ворошиловском появились примерно с первой половины дня. К 13 часам протяженность пробки на одной из полос составляла 1,6 км. Машины также стояли на кольце в районе площади Гагарина.

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