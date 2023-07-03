В Ростове мужчина упал с Ворошиловского моста

ЧП случилось в начале седьмого вечера. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в понедельник, 3 июля, молодой мужчина упал с Ворошиловского моста. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы произошедшего.

- На вид человеку двадцать с небольшим, - уточнил очевидец. - Когда ему оказывали помощь, он выглядел замерзшим.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. По предварительным данным упавшего с моста мужчину забрали для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов.

Ну а работники экстренных служб не устают напоминать, что на таких объектах как мосты, нужно быть предельно осторожными, и крепко держаться за перила.

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