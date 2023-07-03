Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 июля 2023 16:16

В Ростове мужчина упал с Ворошиловского моста

Очевидцы сообщают, что рядом с ним видели полицейских
Татьяна ТИХОНОВА
ЧП случилось в начале седьмого вечера.

ЧП случилось в начале седьмого вечера.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером в понедельник, 3 июля, молодой мужчина упал с Ворошиловского моста. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы произошедшего.

- На вид человеку двадцать с небольшим, - уточнил очевидец. - Когда ему оказывали помощь, он выглядел замерзшим.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. По предварительным данным упавшего с моста мужчину забрали для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов.

Ну а работники экстренных служб не устают напоминать, что на таких объектах как мосты, нужно быть предельно осторожными, и крепко держаться за перила.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина упал с Ворошиловского моста и выжил

В районе места происшествия образовалась пробка (подробнее)