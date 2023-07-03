В Ростове мужчина упал с Ворошиловского моста

ЧП случилось в начале седьмого вечера.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Вечером в понедельник, 3 июля, молодой мужчина упал с Ворошиловского моста. Об этом «КП — Ростов-на-Дону» рассказали очевидцы произошедшего.
- На вид человеку двадцать с небольшим, - уточнил очевидец. - Когда ему оказывали помощь, он выглядел замерзшим.
На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. По предварительным данным упавшего с моста мужчину забрали для выяснения обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов.
Ну а работники экстренных служб не устают напоминать, что на таких объектах как мосты, нужно быть предельно осторожными, и крепко держаться за перила.
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