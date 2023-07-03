В Ростове в Суворовском ввели в эксплуатацию детский садик

Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону в Суворовском в эксплуатацию ввели детсад. Об этом сообщили на официальном сайте микрорайона 3 июля.

Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. Здание имеет два этажа, а общая площадь - около шести тысяч квадратных метров. Оно располагается на улице Белоусова, 16. В учреждение есть все необходимое для комфорта сотрудников и малышей, поэтому учреждение готово к работе. Дата открытия детсада пока неизвестна.

Отметим, что сейчас в районе продолжается строительство еще одного дошкольного учреждения на 320 мест.

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Возражений от жителей города по этому поводу не поступило

(Подробности)