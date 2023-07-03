Жители Ростовской области поделились кадрами «кровавой» Луны

Этой ночью небесное тело выглядит значительно больше и ярче обычного. Фото: читатели "КП - Ростов-на-Дону"

Жители Ростовской области поделились кадрами уникального природного явления – «кровавая» Луна. Читатели «КП – Ростов-на-Дону» прислали фото небесного тела вечером 3 июля.

Так, многие смогли запечатлеть ярко-красную Луну. В этот вечер она особенно большая. Специалисты внесли это явление в астрономический календарь. Они также объяснили, что на размер и цвет Луны влияет его расположение. Спутник должен оказаться около ближайшей к Земле точки орбиты.

Эксперты также отмечают, что такое явление происходит, когда Луна зависает совсем невысоко над горизонтом и ее закрывает значительно больший слой атмосферы. В этот момент на нее попадает солнечный свет и преломляется в земной атмосфере, за счет этого и происходит рассеивание. Цвета, которые идут вслед за красным, поглощаются и из-за этого человеческий взор воспринимает только алый оттенок.

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