Сергей Шойгу призвал модернизировать самолеты А-50, которые производят в Таганроге

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Модернизация самолетов А-50, которые производятся в Ростовской области, значительно повысит эффективность решения задач специальной операции. Такое заявление в ходе селекторного совещания озвучил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

- Данные летающие радары применяются в специальной операции. Своевременная модернизация парка этих авиационных комплексов значительно повысит эффективность группировок войск в решении стоящих перед ними задач, - подчеркнул Сергей Шойгу.

Самолеты-локаторы способны обнаружить пуск ракеты на расстоянии 800 км, истребитель - на дистанции свыше 300 км. Наземные и морские цели раскрываются на расстоянии в 300 км.

Напомним, госконтракт на ремонт и модернизацию А-50 был заключен с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева (ПАО «ТАНТК имени Бериева»). Это предприятие, основанное в 1934 году, сейчас активно развивается в составе Объединенной авиастроительной корпорации.

На таганрогском предприятии в разные годы также создавали летающие лодки МБР-2, гидросамолеты, бомбардировщики и гражданские самолеты-амфибии Бe-200ЧС.

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