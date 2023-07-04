В Ростове задержали серийных похитителей зеркал с машин премиум-класса

Похитители промышляли по вечерам и ночью Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростове-на-Дону поймали подозреваемых в серии похищений боковых зеркал с машин премиум-класса. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ростовской области.

По данным полиции, предполагаемые преступники промышляли по вечерам и ночью. Зеркала просто отрывали, а потом продавали в другой регион. Всего зафиксировали семь подобных краж в Первомайском районе донской столицы. Общий ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Нарушителей вычислили с помощью наружных камер видеонаблюдения. Задержание и обыски провели сотрудники МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения.

- В квартире одного из мужчин обнаружили и изъяли часть похищенных элементов. Остальное имущество успели продать, а вырученные деньги потратить, - прокомментировали в пресс-службе донского главка МВД.

Добавим, после этого были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Один из подозреваемых уже под стражей, еще один находится под домашним арестом. Расследование продолжается.

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