В Морозовске в гараже нашли труп мужчины

В Ростовской области выясняют детали убийства
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Морозовске Ростовской области выясняют обстоятельства убийства местного жителя, сообщил источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника, знакомые распивали спиртное в одном из гаражей. Во время встречи между друзьями произошла ссора. Тогда один из них ударил второго тяжелым предметов по голове. От полученной травмы мужчина скончался.
- Подозреваемый в убийстве задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - сказал источник издания.
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