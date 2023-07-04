В Морозовске в гараже нашли труп мужчины

В Ростовской области выясняют детали убийства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Морозовске Ростовской области выясняют обстоятельства убийства местного жителя, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, знакомые распивали спиртное в одном из гаражей. Во время встречи между друзьями произошла ссора. Тогда один из них ударил второго тяжелым предметов по голове. От полученной травмы мужчина скончался.

- Подозреваемый в убийстве задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, - сказал источник издания.

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