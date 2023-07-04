Безработица в Ростовской области ниже, чем в среднем по России

В Ростовской области безработными остаются более 71 тысячи дончан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Количество безработных в Ростовской области ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Ростовстата.

- Основные показатели выборочных обследований рабочей силы, проведенных в марте-мае 2023 года показали, что на региональном рынке труда сохраняется тенденция относительно высокой занятости населения на фоне сокращения безработицы, – прокомментировали в ведомстве.

Если в прошлом году на 2151 тысячу работоспособного населения приходилось 2072 тысячи работающих граждан, то в этом году на 2212 тысяч способных к работе – 2140 тысяч занимающих рабочие места.

Таким образом, безработными остаются более 71 тысячи дончан. Это 3,2 процента против общероссийского показателя по общей безработице в 3,3 процента.

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