Фельдшерско-акушерский пункт собираются продать на торгах в Ростовской области

ФАП находится в хуторе Керчик-Савров Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области выставили на аукцион фельдшерско-акушерский пункт, который находится в хуторе Керчик-Савров. Информацию об этом можно найти на сайте «Торги России».

Начальная стоимость объекта - 349,7 тысячи рублей. Заявки будут принимать до 4 августа, а ценовые предложения - до 12 августа 2023 года. Торги в рамках секции «Приватизация» проведут в электронном формате.

Сельский ФАП был выставлен на продажу администрацией Керчикского сельского поселения.

Добавим, речь идет о нежилом помещении площадью 159,4 кв. метра, здание расположено на участке в 1298 кв. метров. ФАП был введен в эксплуатацию в 1963 году.

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