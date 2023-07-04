Крупная компания построит в Ростовской области уже третью больницу для нищих

Такая же больница находится в Батайске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области региональная «Глория Джинс» («Gloria Jeans») планирует открыть уже третью по счету больницу для бедных людей. Об этом в интервью изданию «Город N» рассказал владелец компании Владимир Мельников.

- Сейчас строим больницу, под Новочеркасском в красивом месте. Ее перестраивают. Там 2,5 га. Это будет третья больница для нищих. Сделаем ее красивее даже той, что в Батайске, - сообщил Владимир Мельников.

Руководитель донского предприятия также добавил, что ранее обсуждал с губернатором Василием Голубевым возможность объединить усилия по созданию паллиативной больницы.

- Так заповедал Христос. Голодных, холодных, страждущих, жаждущих, в больнице лежащих, в тюрьме находящихся. Их надо лечить и утешать, никому ненужных, хотя бы взять за руку и сказать добрые слова, - добавил Владимир Мельников.

Напомним, ранее на ростовском производстве выплатили по 1 млн рублей сотрудникам, проработавшим в компании более 10 лет.

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