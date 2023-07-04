Жители Таганрога попросили прислать «325 признаний в любви родному городу»

Творческие работы будут транслировать в аккаунтах городских властей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Таганрога попросили прислать через Интернет «325 признаний в любви родному городу». Поздравить свою малую родину с будущим юбилеем смогут все желающие, сообщают местные власти.

- Любой, независимо от возраста, может прислать слова любви, признательности, благодарности, добрые пожелания. Выразить свои чувства можно в тексте, видео, с помощью песен и стихов. Фантазию можно проявить в любой удобной форме, - пояснили в администрации Таганрога.

Творческие работы можно отправлять на электронную почту media@tagancity.ru. Также варианты поздравлений ждут в соцсетях мэрии, в комментариях или в личных сообщениях. Признания в любви собираются транслировать в аккаунтах властей.

Напомним, День города Таганрога отмечают осенью, во второе воскресенье сентября.

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