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НовостиОбщество4 июля 2023 15:59

В Ростовской области разыскивают 73-летнего пенсионера

Последний раз Михаила Кухмистрова видели 3 июля
Лейла МИРИШОВА
Последний раз Михаила Кухмистрова последний раз видели 3 июля. Фото: "ЛизаАлерт"

Последний раз Михаила Кухмистрова последний раз видели 3 июля. Фото: "ЛизаАлерт"

В Аксайском районе без вести пропал 73-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно ориентировке, Михаила Кухмистрова последний раз видели 3 июля. С того дня информации о местонахождении пенсионера нет. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

Рост пропавшего – около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в зеленую футболку, синие спортивные штаны и серые кроссовки.

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