В Ростовской области запустили проект по защите прав несовершеннолетних

Главная задача центров – создать и запустить проекты правового просвещения для подростков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области запустили новый проект «Партнерство для защиты прав детства и граждан». Он будет направлен на защиту прав несовершеннолетних жителей Дона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.
Главная задача центров – создать и запустить проекты правового просвещения для подростков, а также формировать у подрастающего поколения гражданскую ответственность и уважение к закону и порядку. Отметим, что первая приемная начнет работать в поселке Зимовники. В дальнейшем на территории области появятся еще несколько центров.
Добавим, что руководителем проекта стал член областной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владимир Писарев.
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