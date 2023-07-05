В Новочеркасске бывшего борца с коррупцией осудили за взятку от подрядчика

Позже мужчину задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске экс-борца с коррупцией осудили за взяточничество. Об этом сообщает портал «Коммерсантъ».

Согласно опубликованной информации, два года назад бывший замначальника отдела по экономической безопасности получил от представителя компании 30 тысяч рублей. За эти деньги он пообещал не обращать внимание на нарушения муниципального контракта по благоустройству парка в одном из муниципалитетов области. Позже мужчину задержали правоохранители. Изначально его обвиняли в получении взятки, однако позже обвинили в превышении должностных полномочий.

Суд приговорил его к двум годам и двум месяцам лишения свободы условно. Он также не сможет служить в госструктурах и правоохранительных органах на протяжении трех лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области втрое вырос средний размер взяток, полученных должностными лицами

А самая большая сумма взятки на Дону составила шесть миллионов рублей

(Подробности)