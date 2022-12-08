В Ростовской области втрое вырос средний размер взяток, полученных должностными лицами.

Самая большая взятка составила шесть миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

9 декабря - Международный День борьбы с коррупцией. Об этом явлении, о том - всегда ли за преступлением следует наказание, а также о суммах, коррупционерах и посредниках говорим в программе «Люди в погонах» на 89,8FM.

Гостями студии радио «Комсомольская правда – Ростов» стали руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Ростовской области Евгений Черноскутов и начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры донского региона Сергей Рябов.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по РО Евгений Черноскутов. Фото: Лейла МИРИШОВА

ЛУЧШАЯ БОРЬБА - ПРОФИЛАКТИКА

- Наша сегодняшняя тема была актуальной во все времена. С ней боролся и Петр I (создал «Государево око», то есть прокуратуру, - прим. авт.), были попытки и до него. Но бытует мнение, что окончательно победить коррупцию невозможно... Что скажете?

Е.Ч.: - Среди основных инструментов – профилактика коррупции, и в идеале – такие преступления не допускать. Это значит, что, во-первых, необходимо информировать население о недопустимости действий, подпадающих под эту категорию. И, во-вторых, озвучивать, какие наказания предусмотрены законом за коррупционные преступления. А они, к слову, очень серьезные, вплоть до лишения свободы на длительный срок.

- То есть, наша с вами беседа в какой-то степени тоже является таким инструментом профилактики?

Е.Ч.: - Совершенно верно. Важно, чтобы читатели и слушатели задумались и сделали для себя соответствующие выводы. Возможно, проанализировали и пересмотрели какие-то моменты из своей жизни, решив - так лучше не поступать, а идти законным путем.

Если же мы говорим о Следственном комитете, то наш основной метод борьбы с коррупцией – это возбуждение уголовных дел, их расследование, направление прокурору, а затем, если он примет такое решение, то направление в суд.

- А если мы говорим о прокуратуре?

С.Р.: - Одна из форм нашего противодействия коррупции – это осуществление надзора за расследованием уголовных дел коррупционной направленности, направление их в суд и подержание государственного обвинения на таких процессах, вплоть до вынесения окончательного судебного решения.

Однако, отмечу, что кроме привлечения к уголовной ответственности, у нас есть и другие методы противодействия . Напомню, что ответственность за нарушения требований антиррупционного законодательства у нас предусмотрена как уголовным кодексом, так и гражданским, и административным.

- Например...

С.Р.: - Как вариант - расторжение трудового договора со служащим, в случае, если он не соблюдает установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения, не выполняет обязанности. Или - штрафные санкции за подобные деяния. И, соответственно уголовное преследование, о чем Евгений Викторович сейчас и говорил.

- То есть, административная ответственность наступает за какие-то первые и, возможно, случайные коррупционные «шаги», которые еще не успели перерасти в уголовные преступления? Давайте, приведем пример такой административной ответственности...

С.Р.:- Для государственных и муниципальных служащих предусмотрена такая профилактическая мера как обязанность по предоставлению сведений о своих доходах, из анализа которых можно сделать определенные выводы о причастности или непричастности к коррупционным проявлениям.

Кроме того, предусмотрен ряд административных правонарушений, которые тоже относится к сфере противодействия коррупции. Например, обязанность работодателя в течение двух лет после принятия на работу бывшего государственного или муниципального служащего уведомлять об этом его бывшего работодателя. За нарушение же этих требований установлена административная ответственность и достаточно серьезные штрафные санкции.

В Ростовской области втрое вырос средний размер взяток, полученных должностными лицами. Фото: Олег ЗОЛОТО

СОТНИ СПРАВОК ДЛЯ ЛЖЕИНВАЛИДОВ

- Получение взятки и дача взятки – эти коррупционные преступления, как правило, вызывают наибольший общественный интерес, обсуждение и порицание. Какие подобные коррупционные преступления недавнего времени впечатлили даже вас своими масштабами в нашем регионе?

Е.Ч.: - В качестве, пожалуй, самого яркого примера можно привести дело начальника экспертного бюро № 30 города Гуково Медико-социальной экспертизы. Больше семи лет он получал взятки от граждан, намеревающихся получить инвалидность, не проходя всех положенных этапов исследований. Справки направляли потом в Пенсионный фонд, чтобы ежемесячно получать пенсии по инвалидности от государства. Или же подавали их в органы соцзащиты, чтобы получить предусмотренные законом компенсации, в том числе за жилищно-коммунальные услуги.

Так называемый коррупционный конвейер работал до мая 2017 года, пока сотрудники УФСБ по Ростовской области не пресекли его деятельность.

- И много ли таких уголовных дел было возбуждено и направлено в суд?

Е.Ч.: – Три. В виду большого объема и количества эпизодов, было принято решение разделить это уголовное расследование на части. В первом деле было 200 эпизодов преступной деятельности, во втором – 500, в третьем - две тысячи (!) коррупционных эпизодов, из которых только взяток было около 200. К примеру, по третьему уголовному делу общий размер всех взяток составил чуть менее 12 миллионов рублей.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления СК России по РО Евгений Черноскутов. Фото: Лейла МИРИШОВА

С.Р.: - И по всем трем уголовным делам уже вынесены приговоры.

- Выходит, в этой преступной схеме участвовали сотни людей, которые не только брали, но и охотно давали взятки, чтобы получить липовые справки? А для них предусмотрена ответственность?

С.Р.: - Безусловно. Уголовная ответственность предусмотрена как для лиц, которые получают взятку, так и для лиц, которые ее дают.

- А конкретно в этой истории, те, кто давал взятку и получал справки, тоже были привлечены к ответственности?

Е.Ч.: - Законодатель позволяет применить снисхождение: если человек сам сообщает в органы информацию о том, что передал взятку, дает признательные показания, активно способствует выявлению преступных схем, и органы этой информацией ранее не обладали, то такой человек освобождается от уголовной ответственности за дачу взятки.

Да - это не реабилитирующее основание, да - возбуждается уголовное дело и в истории этого человека остаются определенные следы, но от наказания он освобождается. А вот за дальнейшее использование полученной таким незаконным способом справки наступает уже другая ответственность – по статье «Мошенничество».

КАК ЛОВЯТ

- Какая самая большая взятка зафиксирована в уголовных делах последнего времени?

Е.Ч.: - По Волгодонску. Взятка в шесть миллионов. Передавалась частями. Должностному лицу - за общее покровительство.

- Какова же среднестатистическая сумма взятки в нашем регионе?

С.Р.: - Если говорить о среднем размере взятки, то нужно пояснить, что количество полученных взяток и переданных, не тождественно. Это связано с особенностями оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов. И лицо, принимающее в них участие, к уголовной ответственности не привлекается. Поэтому, разграничим среднестатистический размер переданной взятки, и среднестатистический размер полученной взятки.

Так вот, в текущем году, средний размер полученных должностными лицами взяток возрос практически в три раза и составил 525 тысяч рублей. Это средний размер полученной взятки. А средний размер переданной взятки немного сократился, на 40 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составил – 320 тысяч рублей.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Прокуратуры РО Сергей Рябов. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Коррупция, разумеется, это не только взяточничество. Какие еще преступления являются коррупционными?

С.Р.: - К таким преступлениям относят злоупотребление служебным положением, злоупотребление служебными полномочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное использование лицом своего должностного положения вопреки интересам общества и государства в целях извлечения выгод. К числу коррупционных преступлений относятся и мошенничество, и присвоение или растрата.

- Обычно такие преступления совершают, соблюдая меры конспирации. Как об этом становится известно Прокуратуре и Следственному комитету?

Е.Ч.: - Во-первых, из результатов оперативно-розыскной деятельности сотрудников тех органов, которые уполномочены выявлять коррупционные преступления – сотрудников ФСБ и МВД. А, во-вторых, как мы уже говорили, в таких преступлениях есть две заинтересованные стороны. Случается, что о преступлении заявляет в правоохранительные органы какая-то из этих сторон.

Поскольку сам вопрос достаточно специфичен, то не всегда эти стороны бывают довольны или результатом, или способами выхода из ситуации, или озвученной суммой, которая требуется для передачи. Это побуждает их обратиться в правоохранительные органы.

КАКОЙ ПОДАРОК – НЕ ВЗЯТКА?

- Как быть, если подкуп совершен не деньгами, а подарком или услугой? Есть ли ограничения, чтобы подарок, врученный в качестве благодарности от всего сердца, не был расценен, как взятка? Коробка конфет, бутылка шампанского могут считаться взяткой?

С.Р.: - Коррупция – это использование лицом своего должностного положения в целях получения материальной выгоды. Таким образом, чтобы подарок не стал взяткой, он не должен быть связан с той должностью, которую занимает тот, кому его вручают. И плюс - не приурочен к каким-либо действиям одаряемого в интересах дарителя. Все зависит от контекста этого подарка.

Гражданский кодекс устанавливает ряд случаев, когда запрещено дарение муниципальным и государственным служащим, за исключением подарков, стоимость которых не превышает три тысячи рублей. И, опять-таки, этот подарок не должен быть связан с занимаемой человеком должностью. Предусмотрена ответственность и за мелкую взятку, не превышающую 10 тысяч рублей.

Е.Ч.: - Все зависит от того, за что подарок, и каким контекстом это будет сопровождаться.

9 декабря - Международный День борьбы с коррупцией. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

"НЕЧЕСТНЫЕ - ПОПАДАЮТСЯ"

- Одно время в сводках появлялась информация о задержании так называемых «решал» - специфических личностей со связями, выступающих посредниками во всякого рода коррупционных вопросах. Какое наказание грозит им?

С.Р.: - Для всех сторон коррупционных взаимоотношений предусмотрена уголовная ответственность. И для посредников, соответственно. Действия этих людей подпадает под статью «Посредничество во взяточничестве». Получит ли он такое же наказание как взяткодатель или взяткополучатель? Это зависит от многих обстоятельств, в том числе от его личности, размера взятки.

За посредничество во взяточничестве в крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Это меньше, чем за получение взятки в крупном размере. Но, срок тоже достаточно серьезный.

Е.Ч.: - Посредникам очень часто выносят приговоры. И в последнее время увеличилось количество адвокатов, которые выступают в таком качестве. В нынешнем году увеличилось количество таких уголовных дел. Все они доводятся и до суда с участием прокуратуры, и до приговора. Неотвратимость наказания – это один из принципов, который должен побуждать - не совершать подобные действия.

- Как считаете, честных людей в нашем мире все-таки больше, чем коррумпированных?

С.Р.: - Хочется надеяться, что большинство граждан нашего государства – законопослушные люди. Но, в то же время статистика выявленных преступлений и правонарушений говорит, что работы у нас еще много.

Е.Ч.: - Мы наблюдаем рост коррупционных преступлений. Но я думаю, что в мире, все-таки больше честных людей. Нечестные попадаются. И это неизбежно!

Эфир слушайте сегодня, 8 декабря, в 17:03 на 89,8 FM.

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