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Общество24 ноября 2022 12:06

Как доказать вину подозреваемого в суде и не ошибиться, откровенно рассказала прокурор из Ростовской области

Гособвинитель поделилась самыми яркими делами из практики за 20 лет
Татьяна ЛЫСЕНКО
Гособвинитель поделилась самыми яркими делами из практики за 20 лет.

Гособвинитель поделилась самыми яркими делами из практики за 20 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как доказать вину подозреваемого в суде, не ошибиться и легко ли отстоять истину. Об этом и многом другом мы поговорили в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «КП-Ростов-на-Дону» (89,8 FM) с прокурором отдела гособвинителей прокуратуры Ростовской области Диной Даниелян.

«СУМЕТЬ УБЕДИТЬ СУД»

- Вы поддерживаете гособвинение на самых резонансных процессах в Ростовском областном суде. Расскажите, как пришли в эту профессию?

- Путь был сложным и ответственным. На 4 курсе юрфака я пришла на практику в прокуратуру города Новочеркасска и поняла, что именно гособвинение – мое призвание. Но, прежде, чем заслужить такое высокое доверие – поддерживать гособвинение, были годы напряженного труда, работы общественным помощником, учебы у коллег, обладающих большим опытом в этой сфере, работы в прокуратуре и непосредственно гособвинителем в Ростовском областном суде. В профессии я уже 20 лет.

- Наверное, сериалы далеко не в полной мере отражают особенности такой работы. В жизни она гораздо сложнее?

- Да. О нас, государственных обвинителях говорят, что у нас повышенное чувство справедливости. Это так. Мы должны руководствоваться не только внутренним убеждением о справедливости, но изучить материалы дела. Убедиться досконально в том, что собраны все доказательства вины подсудимого. Понять и убедиться, что это именно тот человек. Суметь убедить в этом суд, присяжных – а это не один человек, а целая коллегия.

Чужое горе чувствуешь сердцем. Абстрагироваться невозможно. Общаешься с потерпевшими, которым тот, кто сидит на скамье подсудимых, причинил огромное горе, лишив жизни их дорогих близких людей. И это горе компенсировать невозможно ничем.

Но для родных погубленных людей очень важно знать, что справедливость восторжествовала, что причинивший зло наказан.

ДОМОЙ ТАК И НЕ ВЕРНУЛСЯ

- Были ли за эти 20 лет истории, которые даже такой человек как вы, с крепкими нервами, выдержкой и большим опытом работы, не можете забыть даже спустя годы?

- Есть и такие. Однажды мать одного убитого парня после вынесения приговора его убийцам, выразила мне слова искренней благодарности за то, что они наказаны. Единственный сын этой женщины, они родом с Кубани, отслужил срочную службу в Ростовской области. После дембеля вышел за ворота части и отправился в Ростов. Он должен был приехать к жившей в нашем городе тете. Но выяснилось, что парень по ошибке, сел не на тот автобус и приехал в другой микрорайон.

Там разговорился с двумя случайными мужчинами: поделился своей радостью, что отслужил и возвращается домой.

Гостем студии радио "КП" стала Дина Даниелян.

Гостем студии радио "КП" стала Дина Даниелян.

Фото: Лейла МИРИШОВА

- Но они сами не служили?

- Да, и более того оказались иных взглядов на службу в армии. И нехорошо отзывались о тех, кто отдал свой долг Родине. Произошел спор, конфликт. И эти двое забили парня монтировкой. Сняли с него новую гражданскую одежду. А тело вывезли в тачке на свалку… Зломышленников тогда быстро задержали. Они пытались всеми способами уйти от ответственности. Сложность была в том, что основной свидетель по делу, к моменту рассмотрения его в суде, умер. Но присяжные единогласно признали их виновными.

А вот мать парня видела, как непросто было доказать их вину. До сегодняшнего дня мы с ней на связи: каждый год присылает мне открытки с поздравлениями к праздникам.

ОТЦЫ И ДЕТИ

- А вот еще громкий процесс - когда 19-летний парень из Новошахтинска заказал приятелю убить своего отца, пообещав 200 тысяч рублей...

- Да, родители сына-заказчика развелись очень рано. Мать устраивала личную жизнь в Ростове. Он воспитывался бабушкой по отцовской линии и 42-летним отцом, который прошел горячие точки. Он прекрасно играл на гитаре, создав музыкальную группу, и в сыне души не чаял. Правда, воспитывал в строгости. И сделал все от себя зависящее, чтобы парень, кстати, закончивший школу с отличием, учился в вузе на юридическом факультете.

- Но, сыну не нравилась отцовская строгость…

- Да, он решил от отца избавиться. А, заодно, получить в наследство отцовский автомобиль. О своих «обидах» на папу он и пожаловался другу. Друг выполнил «заказ». И когда горе-сын выбежал в подъезд к истекающему кровью на ступеньках умирающему отцу, тот успел произнести: «Ты только доучись, сынок!»

- А они сами раскаялись на процессе?

- Процесс был непростым. Как собственно и все процессы, где речь идет об убийстве человека. Искреннего раскаяния я у сына погибшего не увидела. Думаю, его друг, выполнивший заказ, раскаивался и сожалел гораздо больше, чем он.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЕСЦЕНИЛАСЬ

- Откуда в молодых людях такой цинизм, такая жестокость?

- Мы, люди старшего поколения, застали тот период, когда нам в школе прививали нравственные ценности. И у нас сформировались четкие понятия, что такое хорошо, и что такое плохо. И что семья, отец и мать, Родина – это святое и главное в жизни. Наверное, для кого-то из нынешнего поколения, такие нравственные ориентиры оказались сбиты, что-то было упущено в их воспитании, прошло мимо.

- Что касается этих парней, чем закончилось дело?

- Они были приговорены к длительным срокам лишения свободы – 12 и 13 годам в колонии строгого режима. И уже отбывают этот срок.

- Не кажется ли вам, что за последние годы человеческая жизнь обесценилась?

- Страшно звучит, но увы. Когда ее с такой легкостью отнимают, как в озвученных выше трагедиях, то слово «обесценилась» несомненно подходит.

КОНКРЕТНО

Эфир слушайте 24 ноября в 17:03 на радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM.

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