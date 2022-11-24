Как доказать вину подозреваемого в суде и не ошибиться, откровенно рассказала прокурор из Ростовской области

Гособвинитель поделилась самыми яркими делами из практики за 20 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как доказать вину подозреваемого в суде, не ошибиться и легко ли отстоять истину. Об этом и многом другом мы поговорили в эфире передачи «Люди в погонах» на радио «КП-Ростов-на-Дону» (89,8 FM) с прокурором отдела гособвинителей прокуратуры Ростовской области Диной Даниелян.

«СУМЕТЬ УБЕДИТЬ СУД»

- Вы поддерживаете гособвинение на самых резонансных процессах в Ростовском областном суде. Расскажите, как пришли в эту профессию?

- Путь был сложным и ответственным. На 4 курсе юрфака я пришла на практику в прокуратуру города Новочеркасска и поняла, что именно гособвинение – мое призвание. Но, прежде, чем заслужить такое высокое доверие – поддерживать гособвинение, были годы напряженного труда, работы общественным помощником, учебы у коллег, обладающих большим опытом в этой сфере, работы в прокуратуре и непосредственно гособвинителем в Ростовском областном суде. В профессии я уже 20 лет.

- Наверное, сериалы далеко не в полной мере отражают особенности такой работы. В жизни она гораздо сложнее?

- Да. О нас, государственных обвинителях говорят, что у нас повышенное чувство справедливости. Это так. Мы должны руководствоваться не только внутренним убеждением о справедливости, но изучить материалы дела. Убедиться досконально в том, что собраны все доказательства вины подсудимого. Понять и убедиться, что это именно тот человек. Суметь убедить в этом суд, присяжных – а это не один человек, а целая коллегия.

Чужое горе чувствуешь сердцем. Абстрагироваться невозможно. Общаешься с потерпевшими, которым тот, кто сидит на скамье подсудимых, причинил огромное горе, лишив жизни их дорогих близких людей. И это горе компенсировать невозможно ничем.

Но для родных погубленных людей очень важно знать, что справедливость восторжествовала, что причинивший зло наказан.

ДОМОЙ ТАК И НЕ ВЕРНУЛСЯ

- Были ли за эти 20 лет истории, которые даже такой человек как вы, с крепкими нервами, выдержкой и большим опытом работы, не можете забыть даже спустя годы?

- Есть и такие. Однажды мать одного убитого парня после вынесения приговора его убийцам, выразила мне слова искренней благодарности за то, что они наказаны. Единственный сын этой женщины, они родом с Кубани, отслужил срочную службу в Ростовской области. После дембеля вышел за ворота части и отправился в Ростов. Он должен был приехать к жившей в нашем городе тете. Но выяснилось, что парень по ошибке, сел не на тот автобус и приехал в другой микрорайон.

Там разговорился с двумя случайными мужчинами: поделился своей радостью, что отслужил и возвращается домой.

Гостем студии радио "КП" стала Дина Даниелян. Фото: Лейла МИРИШОВА

- Но они сами не служили?

- Да, и более того оказались иных взглядов на службу в армии. И нехорошо отзывались о тех, кто отдал свой долг Родине. Произошел спор, конфликт. И эти двое забили парня монтировкой. Сняли с него новую гражданскую одежду. А тело вывезли в тачке на свалку… Зломышленников тогда быстро задержали. Они пытались всеми способами уйти от ответственности. Сложность была в том, что основной свидетель по делу, к моменту рассмотрения его в суде, умер. Но присяжные единогласно признали их виновными.

А вот мать парня видела, как непросто было доказать их вину. До сегодняшнего дня мы с ней на связи: каждый год присылает мне открытки с поздравлениями к праздникам.

ОТЦЫ И ДЕТИ

- А вот еще громкий процесс - когда 19-летний парень из Новошахтинска заказал приятелю убить своего отца, пообещав 200 тысяч рублей...

- Да, родители сына-заказчика развелись очень рано. Мать устраивала личную жизнь в Ростове. Он воспитывался бабушкой по отцовской линии и 42-летним отцом, который прошел горячие точки. Он прекрасно играл на гитаре, создав музыкальную группу, и в сыне души не чаял. Правда, воспитывал в строгости. И сделал все от себя зависящее, чтобы парень, кстати, закончивший школу с отличием, учился в вузе на юридическом факультете.

- Но, сыну не нравилась отцовская строгость…

- Да, он решил от отца избавиться. А, заодно, получить в наследство отцовский автомобиль. О своих «обидах» на папу он и пожаловался другу. Друг выполнил «заказ». И когда горе-сын выбежал в подъезд к истекающему кровью на ступеньках умирающему отцу, тот успел произнести: «Ты только доучись, сынок!»

- А они сами раскаялись на процессе?

- Процесс был непростым. Как собственно и все процессы, где речь идет об убийстве человека. Искреннего раскаяния я у сына погибшего не увидела. Думаю, его друг, выполнивший заказ, раскаивался и сожалел гораздо больше, чем он.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЕСЦЕНИЛАСЬ

- Откуда в молодых людях такой цинизм, такая жестокость?

- Мы, люди старшего поколения, застали тот период, когда нам в школе прививали нравственные ценности. И у нас сформировались четкие понятия, что такое хорошо, и что такое плохо. И что семья, отец и мать, Родина – это святое и главное в жизни. Наверное, для кого-то из нынешнего поколения, такие нравственные ориентиры оказались сбиты, что-то было упущено в их воспитании, прошло мимо.

- Что касается этих парней, чем закончилось дело?

- Они были приговорены к длительным срокам лишения свободы – 12 и 13 годам в колонии строгого режима. И уже отбывают этот срок.

- Не кажется ли вам, что за последние годы человеческая жизнь обесценилась?

- Страшно звучит, но увы. Когда ее с такой легкостью отнимают, как в озвученных выше трагедиях, то слово «обесценилась» несомненно подходит.

КОНКРЕТНО

Эфир слушайте 24 ноября в 17:03 на радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM.

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