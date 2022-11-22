В Ростове завершено судебное следствие по второму делу "банды амазонок", на счету которой десятки жертв

Дали 76 лет на четверых. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.

В Ростовском областном суде вступил в завершающую стадию второй процесс над участниками печально прославившейся на всю стану семейной «банды амазонок», на счету которой серия убийств и дерзких вооруженных нападений на Дону и Ставрополье.

Во время первого приговора члены семьи уже получили 76 лет на четверых.

И вот уже второй год рассматриваются новые преступления, в которых подозревают подсудимых. Известно, что из 98 эпизодов, вошедших в 16 томов уголовного дела, 30 (!) убийств. Остальные – кражи.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Громкое убийство нижегородского спецназовца Дмитрия Чудакова, его жены и двоих детей на трассе «Дон» возле поселка «Рассвет» прогремело на всю страну. Люди были не просто расстреляны, их, в том числе маленьких брата и сестру, добивали ножом. Даже видавшие виды ростовские опера не могли сдержать эмоций.

Семья Чудаковх погибла.

Подозреваемых в этом громком убийстве удалось задержать только спустя три года - в сентябре 2013 года. Во время перестрелки с нарядом вневедомственной охраны был убит 35-летний стоматолог из Ставрополья - главарь банды. Перед этим он успел застрелить одного из полицейских и ранить второго.

Но подоспевшее на подкрепление полицейские задержали его, падчерицу и гражданскую жену вместе с младшей дочерью. Последние в "ГАЗели" неподалеку у озера ждали родственников с очередного ограбления. Но вместо них нагрянул спецназ.

Уже позже 42-летняя мать спокойно рассказывала на следственном эксперименте, как расстреливала людей. Вместе с гражданским супругом на дело брали и старшую 25-летнюю дочь от первого брака. Младшая тоже ездила с ними в поездки. Но следователи установили: непосредственно в нападениях девочка не участвовала.

ОТ 16 ДО 20 ЛЕТ

Приговор по первому уголовному делу "амазонкам" - был вынесен в декабре 2019-го. Судья зачитывал его четыре (!) часа. Мать семейства приговорили к 21-му году лишения свободы. Ее дочери назначили - 16 лет колонии. Семейной паре ростовчан, которые помогали банде,(молодой женщине и ее мужу на тот момент сотруднику ГИБДД, - прим. авт.) дали 19 и 20 лет, соответственно. Было установлено, что последний снабдил «амазонок» рацией, с помощью которой они могли прослушивать переговоры силовиков, разыскивающих банду. И это позволило им долгое время уходить безнаказанными.

Женщина подробно рассказав следователям подробности убийств. Фото: оперативная съемка

Вот уже больше года суд рассматривает очередные преступления, в которых подозреваются подсудимые. Уже допрошены свидетели, потерпевшие и сами обвиняемые.

Как рассказали корреспонденту "КП-Ростов-на-Дону" в Ростовском областном суде, судебное следствие по этому делу завершено. Теперь предстоит составить опросный лист для присяжных. Им предстоит ответить на вопросы и вынести свой вердикт - виновны-не виновны. Возможно, это произойдет в конце ноября – начале декабря. Ну а следом – и приговор!

КОНКРЕТНО

Почему их «амазонками»?

В тот год, летом 2009 года, когда на трассе в Ростовской области, возле поселка Рассвет был обнаружен автомобиль с убитой семьей нижегородского спецназовца Чудакова, неподалеку от места преступления, в лесополосе, оперативники нашли выброшенные кем-то завернутые в тряпку ножи, не заводской, а зэковской работы. На них было выгравировано: «Моей любимой амазонке». Сначала подумали, что это те самые ножи, которым добивали семью спецназовца. Но потом оказалось, что они - из другой «оперы». Их, и правда, сделал один зек, для своей любимой девушки. Но она его не дождалась, а ножи выбросила... Этих персонажей нашли, опросили и выяснили, что к дикому убийству семьи спецназовца, эти люди не имели никакого отношения.

А банду условно продолжали называть «амазонками». И вскоре выяснили, что в ней, действительно, есть женщины. Одна из их жертв выжила, и рассказала, что их машину расстреливала, в том числе и истошно визжавшая женщина. А после дерзкого расстрела экипажа вневедомственной охраны в Новочеркасске свидетели заметили, что среди налетчиков также были представительницы слабого пола.

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Конвоиры повели к распахнутым дверям зала главную «амазонку» - Инессу. Она была при полном параде: с макияжем и белокурыми локонами, в узеньких черных брючках и свободной желтой блузе с мелким рисунком. Вышагивала так, будто ее ведут сейчас не на скамью подсудимых, а… на подиум. Голову держала высоко, а в глазах – лед. Казалось, что каждый выезд из СИЗО в суд (в местах лишения свободы женщина с сентября 2013 года, когда, наконец, задержали всю банду, - прим. автр.) для нее событие. Как выход в свет! Но на тех, кто стоял возле входа в зал, Тарвердиева-старшая старалась все же не смотреть. (подробности)