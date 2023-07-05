В Новочеркасске капитально отремонтируют театр и старейшую библиотеку региона

В Новочеркасске планируют отремонтировать объекты культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новочеркасске планируют отремонтировать объекты культуры, в том числе драматический театр имени Комиссаржевской и библиотеку имени Пушкина, старейшую в регионе. Об этом по итогам выездного совещания сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Чиновник отметил, что за последние годы власти целенаправленно занимались обновлением областных объектов культуры. Теперь будут «двигаться дальше и помогать муниципалитетам».

Относительно библиотеки договорились о сроках обращения по выделению средств. Ремонт в театре - замену кресел, кровли, инженерных систем - должны завершить в 2025 году.

- Определились, что не стоит делать работы частично, как это ранее предполагалось. Нужно подойти к решению вопроса комплексно. Будем формировать дорожную карту по реставрации исторического центра Новочеркасска. Надеюсь, что в ближайшее время эти планы реализуем, - прокомментировал Игорь Гуськов.

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