Работы по замене водовода в Новочеркасске собираются завершить в 2026 году

Объекты водоснабжения и водоотведения города находятся в концессии
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Замену водовода в Новочеркасске планируют завершить в 2026 году. Об этом в передаче «О главном» сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
- Есть концессионное соглашение. Сейчас идет реконструкция разводящих сетей. Протяженность водоводов - порядка 42 км. Работы разбиты на этапы, начиная с 2023 по 2026 год. Планируем в 2026 году задачу завершать, ориентируясь по ситуации, которая будет складываться, - прокомментировал Василий Голубев.
Глава региона отметил, что одномоментно и сразу весь объект физически нельзя отремонтировать, поэтому проект разделили на этапы.
Напомним, в концессию объекты водоснабжения и водоотведения города передали еще в 2021 году из-за банкротства МУПа.
- Износ коммуникаций в отдельных территориях региона высокий. Есть программа. МинЖКХ оценивает ситуацию, но, как правило, активное участие в этом принимают и муниципалитеты, которые должны точно и конкретно видеть ситуацию и обращаться за решением вопросов, - отметил Василий Голубев.
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