Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 9:01

Ростовская область до конца года планирует закупить новые морские и речные суда

Водный транспорт задействуют в пассажирских перевозках
Ангелина СКИБА
В бюджете региона запланировали приобретение двух судов

В бюджете региона запланировали приобретение двух судов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область до конца 2023 года должна закупить новые морские и речные суда для пассажирских перевозок. Эту информацию в передаче «О главном» озвучил губернатор Василий Голубев.

- Круизный лайнер, который пришвартовался к плавучему причалу в Таганроге, только начало. Следующий этап - такая же работа в Ростове-на-Дону. В бюджете региона уже запланировали приобретение двух судов, речных-морских и просто речных. Надеюсь, до конца 2023 года они начнут функционировать, - рассказал Василий Голубев.

Предполагается, что новый водный транспорт «будет работать и для туристов, и для перевозки жителей Дона».

- Мы сейчас занимаемся причальной инфраструктурой для тех судов, которые приобретем уже в этом году. Однако пока речь идет не о «Кометах» или «Ракетах», хотя такие суда уже производятся. Мы изучаем наши финансовые возможности. Сделав первые шаги, будем думать о вторых, - добавил Василий Голубев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работы по замене водовода в Новочеркасске собираются завершить в 2026 году

Задачу по обновлению коммуникаций разбили на этапы (подробности)