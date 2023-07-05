Ростовская область до конца года планирует закупить новые морские и речные суда

В бюджете региона запланировали приобретение двух судов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область до конца 2023 года должна закупить новые морские и речные суда для пассажирских перевозок. Эту информацию в передаче «О главном» озвучил губернатор Василий Голубев.

- Круизный лайнер, который пришвартовался к плавучему причалу в Таганроге, только начало. Следующий этап - такая же работа в Ростове-на-Дону. В бюджете региона уже запланировали приобретение двух судов, речных-морских и просто речных. Надеюсь, до конца 2023 года они начнут функционировать, - рассказал Василий Голубев.

Предполагается, что новый водный транспорт «будет работать и для туристов, и для перевозки жителей Дона».

- Мы сейчас занимаемся причальной инфраструктурой для тех судов, которые приобретем уже в этом году. Однако пока речь идет не о «Кометах» или «Ракетах», хотя такие суда уже производятся. Мы изучаем наши финансовые возможности. Сделав первые шаги, будем думать о вторых, - добавил Василий Голубев.

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