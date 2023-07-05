В Ростове осудили хакера, совершившего атаки на сайты банков и предприятий

Слушания состоялись в Железнодорожном районом суде Ростова-на-Дону Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону 2 года колонии-поселения со штрафом в 500 тысяч рублей получил хакер, который совершил атаки на сайты банков и предприятий. Вердикт по делу вынесли в суде Железнодорожного района донской столицы.

- Меру наказания утвердили по части 1 статьи 274.1 УК РФ («Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для воздействия на критическую информационную инфраструктуру России»). Это решение пока не вступило в силу и еще может быть оспорено, - говорится на сайте суда.

По данным следствия, подозреваемый пошел на преступление из-за негативного отношения к специальной операции. Известно, что на слушаниях мужчина признал свою вину в полном объеме.

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