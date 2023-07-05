В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары и возможных пожаров

Нельзя бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области до конца суток 5 и 6 июля из-за сильной жары возможны различные возгорания, как ландшафтные, так и в пределах городской застройки. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Чрезвычайная пожароопасность 5 класса ожидается в отдельных районах Приазовья (по северной половине Азовского района).

Высокую пожароопасность 4 класса обещают местами в Милютинском, Обливском, Морозовском, Тацинском, Белокалитвинском, Волгодонском, Цимлянском, Кагальницком, Зерноградском и Егорлыкском районах.

Спасатели настоятельно просят:

- не разводить костры;

- быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем;

- не бросать в лесу горящие спички и не затушенные окурки;

- не выжигать сухую траву и камыш.

В случае любых происшествий нужно звонить по номерам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

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