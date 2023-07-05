Ростовская область победила в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе

Конкурс на лучшую подготовку граждан к военной службе проводится ежегодно. Фото: сайт правительства РО

Ростовская область получила переходящий вымпел Минобороны России после победы в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и проведение призыва за 2022 год. Информацию об этом опубликовали донские власти.

Вымпел, грамоту министра обороны России, а также благодарность правительства страны губернатору Василию Голубеву вручил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Также грамоты получили военные комиссары, работники комиссариатов, образовательных учреждений, патриотических и спортивных организаций Дона.

Отмечается, что подобный конкурс проводится в России ежегодно. В этом году оценивали комплексную систему подготовки, физическое и морально-психологическое здоровье молодежи.

- Ростовская область не в первый раз принимает участие в конкурсе. Но вот сегодня радостное событие для всех. Регион занял первое место, - отметил Владимир Цимлянский.

Победа - большая ответственность для Ростовской области, отметил губернатор Василий Голубев.

- Это высокая оценка работы большого коллектива и большая ответственность. Мы не просто храним традиции по защите Отечества, но и активно продолжаем их, воспитывая молодежь на примерах предков, - подчеркнул Василий Голублев.

Напомним, сейчас на Дону работают 7 центров патриотического воспитания «Авангард», более 400 патриотических организаций и клубов. До 7 тысяч человек ежегодно пополняют молодежные объединения, только в рядах «Юнармии» состоят более 30 тысяч юношей и девушек. Кроме того, в 2022 году на базе ДОСААФ по военно-учетным специальностям подготовили около 800 ребят.

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