Один человек погиб, еще трое пострадали в ДТП на трассе Ростов - Волгодонск

Столкнулись «ВАЗ 21150» и Hyundai Accent. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Ростов - Семикаракорск - Волгодонск столкнулись два легковых автомобиля. В этой аварии погиб один из пассажиров, оба водителя и еще один пассажир получили травмы, сообщили в отделе региональном отделе пропаганды УГИБДД.

Все произошло около 8 утра 5 июля на территории Волгодонского района. Предварительно, 55-летний владелец автомобиля «ВАЗ 21150», выезжая из затяжного поворота, не справился с управлением и врезался во встречный Hyundai Accent под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате 45-летний пассажир «ВАЗа» умер в больнице. С травмами были госпитализированы водители обоих ТС и 46-летний пассажир Hyundai Accent, - рассказали в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Нужно строго придерживаться правил, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией на дороге. За рулем нельзя выполнять резкие маневры и отвлекаться на гаджеты или беседы.

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