300 баллов по результатам ЕГЭ получили три выпускницы Ростовской области

У девушек большие планы на будущее. Фото: правительство области.
В Ростовской области три выпускницы получили по 300 баллов при сдаче ЕГЭ. Это не окончательные результаты, сообщается на сайте правительства региона.
- Всего на сегодняшний день 100-балльный результат по ЕГЭ получили 145 человек. Четырнадцать участников набрали максимальные баллы по двум сдаваемым предметам, три участницы стали 300-балльницами, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Напомним, 300 баллов набрала выпускница гимназии ДГТУ Ева Шик при сдаче русского языка, истории и обществознания.
Такой же результат по этим же предметам оказался у выпускницы лицея КЭО Анны Рустамянц. Правда, девушке пришлось подавать на апелляцию.
По русскому языку, информатике и ИКТ и математике профильного уровня набрала 300 баллов Анна Мартынова. Она также является выпускницей лицея КЭО.
Отметим, что в этом году вырос средний балл по физике, географии, биологии и литературе. По остальным предметам усредненный показатель не изменился.
Последние результаты сдачи ЕГЭ, учитывающие резервные дни, станут известны 14 июля.
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