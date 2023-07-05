Детскую школу искусств в Ростове адаптируют для маломобильных посетителей

Обновление планируют выполнить к октябрю 2023 года
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Детскую школу искусств № 7 имени Балаева в Ростове-на-Дону адаптируют для инвалидов и маломобильных людей к октябрю 2023 года. Об этом в Telegram сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
- С просьбой создать в школе «безбарьерную среду» во время личного приема граждан ко мне обратился воспитанник учреждения Артем Семибратов, который занимается в школе вокалом и обучается игре на балалайке, - рассказал Алексей Логвиненко.
Теперь около образовательного учреждения, а также внутри здания должны оборудовать специальные пути для передвижения. Также собираются сделать отдельный вход, съезды, создать санитарно-гигиенические комнаты. Появятся визуально-тактильные и акустические средства.
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