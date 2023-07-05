В Ростове разыскивают 37-летнего мужчину

Геннадий Бехтеров не выходит на связь около месяца. Фото: "ЛизаАлерт" Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону без вести пропал 37-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Согласно опубликованной информации, Геннадия Бехтерева последний раз видели 14 июня. С того дня он перестал отвечать на звонки и смс. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего – около 180 сантиметров. У него худощавое телосложение, темно-русые волосы и серо-зеленые глаза. Во что он был одет неизвестно, с собой у мужчины была черная сумка.

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(Подробности)