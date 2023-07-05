В Аксае вынесли приговор парню и его подруге за жестокое убийство бабушки

В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Пособничество в убийстве». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Аксае суд вынес приговор парню и его подруге за убийство бабушки. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Согласно опубликованной информации, в 2021 году между 22-летним местным жителем и его бабушкой были сложные отношения. В один из дней он вместе со своей подругой находился дома у своей пожилой родственницы. В какой-то момент внук начал наносить ей удары по голове молотком. Как только он убедился, что пенсионерка мертва, то вместе с подругой завернули тело в ковер и спрятали под обломками железобетонной плиты. Затем молодые люди вернулись в квартиру и убрали следы преступления. Позже их задержали правоохранители. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Пособничество в убийстве».

Суд приговорил парня к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а его знакомую - к 8,5 годам в исправительной колонии.

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