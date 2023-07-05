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НовостиОбщество5 июля 2023 17:36

В Ростове киоски «Ростовдонпечати» демонтируют, как незаконное НТО

Планируется убрать 35 торговых точек
Лейла МИРИШОВА
Планируется убрать 35 торговых точек

Планируется убрать 35 торговых точек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове демонтируют киоски «Ростовдонпечати», как незаконное НТО. Об этом сообщает газета «Молот».

Всего планируется демонтаж 35 торговых точек. Сегодня три из них уже закрылись. Так, киоски перестали работать на Коммунистическом проспекте, Рабочей площади и Вятской улице. В самой «Ростовдонпечати» сообщили, что пытаются через суд предоставить обеспечительные меры. Однако, все киоски в 2023 году объявили нелегальными. Соответствующее решение приняли в управлении торговли донской столицы.

Отметим, что киоски планируется убрать и в других муниципалитетах Ростовской области.

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