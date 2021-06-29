Власти Ростова перенесли сроки демонтажа колеса обозрения в парке Горького

Демонтаж теперь должны провести во время работ по благоустройству парка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове демонтаж колеса обозрения парка имени Горького перенесли на 2022-2024 годы. К такому решению пришли после тщательной проверки аттракциона. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в городской администрации.

- Провели оценку технического состояния, после этого было получено разрешение на эксплуатацию в 2021 году. Демонтаж теперь планируется провести во время работ по благоустройству, в 2022 - 2024 годах, - прокомментировали журналистам «КП - Ростов-на-Дону».

До этого колесо собирались снести в 2021 году. На его месте в будущем планируют построить круглогодичный ледовый каток.

К слову, в этом июне городские власти отчитались, что аттракционы в донской столице изношены уже на 85%. Сейчас к развитию парков начали привлекать инвесторов. Благодаря этому обновление идет быстрее. Так, например, на территории «Левобережного» уже возведут аттракционы за 2,5 млрд рублей