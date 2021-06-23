Аттракционы в ростовских парках износились на 85%

В парках донской столицы обновят аттракционы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовские власти заявили, что аттракционы в ростовских парках износились за время своей работы на 85%. Об этом сообщила на заседании в мэрии глава управления культуры Яна Пилявская.

Стоит отметить, что на содержание городских парков культуры и отдыха чиновники в минувшем году выделили более 376 млн рублей. Фактическая прибыль парков в 2020 году составила лишь 142,5 млн рублей.

В парке "Левобережный" за счет Сбербанка был открыт свето-музыкальный фонтан стоимостью в 80 миллионов рублей. В 2021 году на благоустройство парков планируется выделить 173,5 миллионов рублей. Еще 15 миллионов рублей в виде субсидии, они будут пущены на ремонт пешеходных зон в парке 1 Мая и на сооружение открытой спортплощадки с тренажерами в парке Островского.

Яна Пилявская отметила что изношенность аттракционов необходимо сократить хотя бы на 50%. Обновление каруселей планируется провести до 2030 года. Проект был поддержан в ходе голосования в гордуме Ростова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовские власти составили рейтинг городских парков.

Самым лучшим по оценкам стал парк Островского.