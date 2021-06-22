Ростовские власти составили рейтинг городских парков

В Ростове составили рейтинг парков Фото: "КП" Архив

В Ростове местные власти провели социологическое исследование о работе городских парков. По его итогам были определены самые лучшие и самые худшие парки донской столицы. Получившийся список представила на заседании в мэрии глава управления культуры Яна Пилявская.

Специалисты задавали местным жителям вопросы о логистике, экологии, культурно-развлекательной часть, наличии объектов благоустройства и многом другом.

На первой месте у населения оказался парк имени Н. Островского. Он набрал 59 баллов. Вторую строчку рейтинга занял парк Левобережный. Его оценка составила 55,5 балла. В тройке лидеров также оказался парк имени М. Горького. Он получил 54,17 балла. Парк имени Вити Черевичкина набрал 53 балла. Парк Октября был оценен горожанами на 46,2 балла, парк 1 Мая - на 39,33 балла. Худшим по показателям был признан парк «Дружба», он набрал всего 36,4 балла.

Теперь, согласно этому рейтингу, будет составляться план развития парков на ближайшие годы. Многие опрошенные отметили и недостатки парков - не хватает лавочек, туалетов, клумб. Стоит отметить, что износ аттракционов в парках в настоящее время составляет 85%.

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