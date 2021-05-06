Парк на Зеленом острове в Ростове отрыли для посетителей

В Ростове-на-Дону новый парк на Зеленом острове открыли для посетителей. Об этом рассказали жители, которые уже побывали в парке.

В парке поставили скамейки и урны, уложили плитку. На пляже появилось несколько беседок и деревянные зонтики, защищающие от палящего солнца. Для отдыхающих поставили раздевалки. Поблизости появилась большая спортивная площадка.

Напомним, впервые о планах благоустроить парк и пляж стало известно еще летом. Тогда на работы власти планировали потратить 45 миллионов рублей.

Ранее в Ростове открыли понтонный мост на Зеленый остров. Перед этим, по данным администрации, конструкцию проверили инспекторы МЧС.