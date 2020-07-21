2020-07-21T16:31:04+03:00
Общество

В Ростове благоустроят Зеленый остров за 45 миллионов рублей

В зоне отдыха появится велопарковки, спортивный инвентарь, несколько детских площадок и многое другое
Дадаян Давид
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В парке появятся детские и спортивные площадки. Фото: "Яндекс-карты"В парке появятся детские и спортивные площадки. Фото: "Яндекс-карты"
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В Ростове-на-Дону определили подрядную организацию, которая реализует масштабный проект благоустройства Зеленого острова. Эта территория давно нуждалась в комплексном внимание. Теперь на сайте госзакупок можно увидеть результаты конкурса, отменённого в первый раз из-за жалоб.

По официальной информации, на осуществление намеченных планов планируется потратить 45,1 миллионов рублей. Подрядная организация, победившая в конкурсе, за эти деньги проведет масштабное благоустройство зоны отдыха. На территории остров появятся поля для игры в мини-футбол, волейбола, а также столы для настольного тенниса.

Кроме того, оборудуют парковки для велосипедов и три детские площадки, где будет все необходимое для комфортного пребывание детей и родителей. Также появятся новые скамейки, мусорные урны.

Отдельное внимание уделят пляжной зоне, ведь Зеленый остров – любимое место купания для многих ростовчан. На прибрежной зоне установят два биотуалета, раздевалки и 10 деревянных зонтов, спасающих отдыхающих от палящего солнца.

Все работы подрядчик планирует завершить не позднее 1 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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