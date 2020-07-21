Новый этап снятия ограничений: донские музеи заработали в полную силу

В Ростовской области продолжают снимать строгие ограничения, массово введенные на фоне возникшей пандемии коронавируса. В соответствии с подписанным донским губернатором Василием Голубевым новым постановлением, с 20 июля на территории региона в полном объеме возобновляется деятельность музеев и учреждений культуры.

ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЕВ РАЗВЕДУТ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ

Напомним, что до этого дня допускались лишь экспозиции под открытым небом. Тем не менее, зачастую наиболее ценные экспонаты коллекций хранятся исключительно внутри музейных комплексов, поэтому жители донского края ожидали снятия этих ограничений.

Как отметили в правительстве региона, всем работникам и посетителям придется соблюдать целый ряд санитарно-эпидемиологических требований – это обязательное условие для сохранения здоровья при осуществляемых экскурсиях внутрь здания.

- Люди должны использовать лицевые маски, сохранять санитарную дистанцию в 1,5 метра. Для посетителей должна быть организована маршрутизация, которая исключит встречные потоки, а также должны быть предусмотрены раздельные входы и выходы - как в зданиях, так и внутри помещений, - рассказали в пресс-службе правительства области.

Также смогут начать деятельность клубы, формирования самодеятельного народного творчества в государственных и муниципальных учреждениях культуры и досуга. Свою миссию продолжат и объединения поисковиков, участвующих в мероприятиях по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. До этого поисковую деятельность вести было можно, но с оговоркой – в лесах работать строго запрещалось.

Кроме того, с понедельника, 20 июля, также смогли возобновить деятельность все объекты розничной торговли непродовольственными товарами в Ростовской области.

Добавим, что до этого в регионе открыли кинотеатры, летние площадки, кафе, бассейны и спортивные клубы. Но история с ковидом еще не окончена.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СНОВА УЖЕСТОЧИЛИ

Подтверждением того, что пока рано праздновать окончательную победу над коварным вирусом, стало решение областных властей ужесточить масочный режим в торговых точках. Все дело в том, что многие жители Дона игнорируют основную меру предосторожности, а это может спровоцировать распространение коронавируса.

По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины Теларовой, одной разъяснительной работы недостаточно. Нужно подключать более серьезные меры. Она отметила, что хозяйствующим субъектам региона уже направили письма, где указана необходимость требовать от клиентов ношения защитных масок.

Многие часто отказываются от такой меры личной защиты, придумывая все новые и новые оправдания. Одним жарко, другим - неудобно или неприятно. К сожалению, мало кто задумывается о вреде, который может нанести не только себе, но и окружающим.

- Соблюдение масочного режима нашими гражданами оставляет желать лучшего. Встречаются конфликтные ситуации, когда люди просто отказываются от маски. В таком случае мы рекомендуем сотрудникам магазина обращаться в уполномоченные органы, поскольку это административное правонарушение как со стороны людей, так и со стороны хозяйствующих субъектов, которые не требуют находиться в средствах защиты. Будем ужесточать масочный режим, - недвусмысленно пригрозила Ирина Теларова.

Теперь продавцам придется сообщать о нарушениях, если они сами не хотят платить огромный штраф. Директор департамента потребительского рынка напомнила, что административный протокол, составленный на гражданина, предполагает наказание в размере от 1 до 50 тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить в бюджет от 10 до 50 тысяч рублей, ИП - от 30 до 50 тысяч рублей, а компании - от 100 до 300 тысяч рублей.

ПРОЩАТЬСЯ С ВИРУСОМ ПОКА РАНО

При этом, по данным Роспотребнадзора, в Ростовской области ситуация с коронавирусом все еще остается довольно напряженной. Так, к утру 21 июля число людей с выявленной у них инфекцией увеличилось еще на 123 человека и достигло 11657. Растет и коэффициент распространения опасной инфекции – он вновь стал больше единицы (1,13), что потенциально может повлечь за собой частичное возвращение отмененных ограничений.

Отметим, что пик заболеваемости коронавирусом за весь период наблюдения в Ростовской области произошел 23 мая. Тогда всего за сутки заразились 353 человека. После этого случаем заболевания COVID-19 регистрировалось меньше, но в разные дни статистика отличалась нестабильностью – число новых заболевших то росло, то падало.

Например, 2 июня выявили 253 человек с коронавирусом, 3 июня — 178, а 6 июня — 212. После 23 июня, в целом, появилась устойчивая тенденция к снижению прироста.

Однако окончательно прощаться с коронавирусом на Дону пока рано, хотя число выздоровевших уже значительно превышает количество зараженных в расчете на одни сутки. Только 21 июля излечилось уже 226 человека – в два раза больше, чем заболело. Всего же за весь период в Ростовской области выздоровели 9152 ковидных пациентов.

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