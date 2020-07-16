2020-07-16T15:13:43+03:00
Коронавирус Covid-19

"Видимо, мы понимаем только политику кнута": на Дону ужесточили масочный режим

Теперь сотрудники магазинов должны сообщать в полицию о клиентах, которые не хотят надевать маску
Дадаян Давид
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Ирина Теларова считает, что разъяснительная работа не так эффективна. Фото: правительство РОИрина Теларова считает, что разъяснительная работа не так эффективна. Фото: правительство РО
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Власти Ростовской области решили ужесточить масочный режим в торговых точках. Все дело в том, что многие люди игнорируют эту меру предосторожности, что может спровоцировать распространение коронавируса. По словам директора департамента потребительского рынка Ирины Теларовой, одной разъяснительной работы недостаточно, поэтому нужно подключать более серьезные меры.

Вовремя брифинга она отметила, что хозяйствующим субъектам всего региона уже направили письма, где подчеркнули необходимость требовать от клиентов соблюдать масочный режим.

Многие люди принципиально отказываются от такой меры личной защиты, придумывая все новые и новые оправдания. Одним жарко, другим - неудобно или неприятно. К сожалению, мало кто задумывается о вреде, который может нанести не только себе, но и окружающим.

- Соблюдение масочного режима нашими гражданами оставляет желать лучшего. Встречаются конфликтные ситуации, когда люди просто отказываются от маски. В таком случае мы рекомендуем сотрудникам магазина обращаться в уполномоченные органы, поскольку это административное правонарушение как со стороны людей, так и со стороны хозяйствующих субъектов, которые не требуют находиться в средствах защиты. Будем ужесточать масочный режим, - сказала Теларова .

Теперь продавцы вынуждены действовать по принципу: либо ты, либо тебя. Им придется сообщать о нарушениях, если они сами не хотят платить огромный штраф. Ирина Теларова напомнила, что административный протокол, составленный на рядового гражданина, предполагает наказание в размере от 1 до 50 тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить в бюджет от 10 до 50 тысяч рублей, ИП - от 30 до 50 тысяч рублей, а компании - от 100 до 300 тысяч рублей.

- К сожалению, разъяснительная работа малоэффективна. Видимо, мы понимаем только политику кнута! - добавила директор потребительского рынка.

Напомним, по состоянию на 16 июля в Ростовской области выявили еще 98 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе заболели уже 11117 человек. По данным регионального правительства, за весь период пандемии выздоровели 8619 пациентов, а за последние сутки - 168. За минувшие 24 часа от ковида скончался один человек. Это 59-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, на Дону уже 173 жителя умерли в результате заражения. Стационарное лечение получают 688 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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