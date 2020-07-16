2020-07-16T13:36:00+03:00
Общество

На Дону больше четырех тысяч парней отправились в армию

В регионе завершилась весенняя призывная компания
Дадаян Давид
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Новобранцы будут служить в различных войсках.Новобранцы будут служить в различных войсках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ростовской области подошла к концу весенняя призывная компания. В результате на службу в армию отправилось больше четырех тысяч молодых парней. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Призывная компания на весенний период началась еще 1 апреля, а закончилась 15 июля. За это время со всей Ростовской области отобрали 4,4 тысяч здоровых ребят, готовых служить в армии. Интересно, что статистика по всей России - 135 тысяч человек.

Почти половина - 43% от всего количества донских призывников направили в Сухопутные войска. 8% определили в части в Воздушно-космические силы и 7% - Ракетные войска стратегического назначения.

Кроме того, порядка 300 юношей-казаков также отправились на службу в армию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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