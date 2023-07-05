В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который оправдывал терроризм и хранил в доме боеприпасы

В ходе судебного заседания виновный полностью признал свою вину. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове осудили мужчину, хранившего дома склад с боеприпасами и оправдывающего терроризм. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд установил, что марте 2021 года мужчина на своей странице в соцсетях он выложил видео и текст, где оправдывает терроризм. Также он призывал пользователей сети к экстремизму. При обыске у него обнаружили дома незаконный склад с оружием и другими боеприпасами. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В ходе судебного заседания виновный полностью признал свою вину. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

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(Подробности)