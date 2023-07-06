В Ростове пропала без вести женщина, нуждающаяся в медпомощи

От 62-летней Лидии Булановой нет вестей почти неделю. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове без вести пропала 62-летняя женщина. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

О местонахождении Лидии Булановой ничего не известно почти неделю. Днем 30 июня ростовчанка ушла из дома и не вернулась. Близкие не знали, куда она могла отправиться, и сразу же забили тревогу. Бабушка нуждается в медицинской помощи, поэтому важно найти ее как можно скорее. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились отряды добровольцев.

Рост Лидии - около 160 сантиметров, телосложение - худощавое. У пропавшей седые волосы, глаза голубого цвета. Последний раз ее видели в темно-синих штанах, темно-синей ветровке и черных кроссовках с белой подошвой. С собой у горожанки был маленький синий пакет.

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