Жителей Ростова-на-Дону предупредили об аномальной 40-градусной жаре

Ростовчан просят не палить костры и не выжигать траву Фото: Иван МАКЕЕВ

Воздух до +40 градусов прогреется в Ростове-на-Дону в конце первой рабочей недели июля. Жителей донской столицы уже предупредили об аномальной жале

По данным Гидрометцентра, 6 июля в донской столице ожидается переменная облачность без существенных осадков. Днем обещают +36-38 градусов. Ветер - северо-восточный и восточный 6-11 м/с, иногда с порывами до 12-14 м/с.

В пятницу, 7 июля, осадков также не прогнозируют. Днем столбики термометров сохранятся на уровне +37-39 градусов, ночью - в районе +23-25. Ветер останется северо-восточным и восточным 6-11 м/с, временами до 15-18 м/с.

К слову, в субботу также будет до +39 градусов, но с небольшими осадками вечером.

Ранее об аномальной жаре предупредили спасатели управления по делам ГО и ЧС. Специалисты отметили, что почти 40-градусная жара может привести к пожарам. В связи с этим на природе и в черте города попросили не палить костры и не бросать окурки, а также любые тлеющие материалы. Выжигать траву запрещено.

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