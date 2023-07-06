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НовостиОбщество6 июля 2023 7:36

В зеленой зоне микрорайона Северного Ростова-на-Дону распланируют 127 га

Застройщик должен подготовить документы в течение года
Ангелина СКИБА
Под межевание выделили 1,07 га в районе улицы Лелюшенко. Фото: документация на сайте администрации Ростова-на-Дону

Под межевание выделили 1,07 га в районе улицы Лелюшенко. Фото: документация на сайте администрации Ростова-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону разрешили разработать проект планировки и межевания 127 га зеленой зоны на территории микрорайона Северного. Соответствующую информацию можно найти на сайте городской администрации.

Распланировать предполагается 126,32 га, выделенных улицами Лелюшенко, Думенко, Миронова, Каскадной, Днепровским и южной границей зоны городских лесов и особо охраняемых территорий.

Под межевание выделили 1,07 га в районе улицы Лелюшенко. Площадка граничит с земельными участками и проездом.

Добавим, планы и расчеты в течение 12 месяцев, до июля 2024 года, за свои деньги должен подготовить «Специализированный застройщик «Зодчий». Проверку представленного проекта проведут специалисты городского департамента архитектуры и градостроительства.

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